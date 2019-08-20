В 2014-2019 годах ВСУ получили более 1,4 миллиона единиц средств поражения — Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В 2014-2019 годах Вооруженные силы Украины получили более 11,9 тысячи основных образцов вооружения и военной техники и около 1,4 миллиона единиц средств поражения. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“Кроме того, принят на вооружение 120 образцов, восстановлено исправность более 12 тысяч единиц вооружения и военной техники”, — сказал Полторак.
По его словам, за эти годы от иностранных партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, ВСУ получила материально-техническую помощь на сумму более 360 млн долларов.
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Напомним, Полторак надеется, что новая Верховная Рада сможет принять закон о военном образовании и науке.