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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 59988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 77146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124864 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135194 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124820 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127347 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129642 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153083 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В 2014-2019 годах ВСУ получили более 1,4 миллиона единиц средств поражения — Полторак

Киев  •  УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В 2014-2019 годах Вооруженные силы Украины получили более 11,9 тысячи основных образцов вооружения и военной техники и около 1,4 миллиона единиц средств поражения. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

“Кроме того, принят на вооружение 120 образцов, восстановлено исправность более 12 тысяч единиц вооружения и военной техники”, — сказал Полторак.

По его словам, за эти годы от иностранных партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, ВСУ получила материально-техническую помощь на сумму более 360 млн долларов.

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Напомним, Полторак надеется, что новая Верховная Рада сможет принять закон о военном образовании и науке.

Украинские Национальные Новости

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