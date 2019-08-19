Полторак розповів про гальмування реформи харчування армії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Впровадженню в армії нової системи харчування заважають монополісти, які витратили надприбутки. Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак в інтерв’ю для Інформагентства АрміяInform, передає УНН з посиланням на Міноборони.
“Окремі люди і компанії, коли ми почали в цій темі кардинальні зміни, втратили надприбутки. Раніше вони, перебуваючи у становищі недоторканих монополістів, платили копійки за оренду їдалень, складів, обладнання — це все не ремонтувалось, не оновлювалось. І ми нікого не виганяли з ринку. Навіть і вони могли змінювати підходи, відкидати корупційні ризики й підвищувати якість своїх послуг. Але вони хочуть, аби було як колись, коли можна красти й наживатися на армії”, — сказав Полторак.
За його словами, він жодного разу не чув від військових чи кого-небудь, що стара система харчування має якісь переваги перед новою. Тому, він дивується, що суд блокує реформи Міноборони.
“В тих 73 частинах, де діє нова система харчування, ми ж її не просто директивно ввели, а капітально відремонтували їдальні, закупили нормальне обладнання, підготували професійних військових кухарів, продукти почали постачати найрізноманітнішого спектру. Причому ці кухари набули змоги працювати не лише в пункті постійної дислокації частини, а й там, де вона воює”, — розповів Полторак.
Проте, Полторак, зазначив, що попри зміни, ще є багато проблем.
Нагадаємо, Полторак сподівається, що нова ВР зможе прийняти закон про військову освіту та науку.