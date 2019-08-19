Полторак сподівається, що нова ВР зможе прийняти закон про військову освіту та науку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак розраховує, що Верховна рада України IX скликання зможе прийняти закон про військову освіту та науку. Про це він заявив в інтерв’ю для Інформагентства АрміяInform, передає УНН з посиланням на Міноборони.
“Сподіваюся, що маючи монобільшість у парламенті, у депутатів з’явиться змога ухвалити значну кількість законодавчих актів, що стосуються сфери військової освіти. Зокрема законопроект „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (з питань військової освіти та науки)“, а також проектів постанов уряду щодо нової редакції Концепції військової освіти”, — сказав міністр.
Також, він зазначив, що буде сприяти цивілізованій передачі влади, яка є величезною проблемою української політичної культури та традиції.
“Я зроблю все можливе, аби цей перехідний період у війську не відчули, і щоб підготувати нормальну базу новому керівництву оборонного відомства. Під „базою“ маю на увазі фінансово-економічне обґрунтування, підготовку пропозицій до бюджету 2020-го, виконання державного оборонного замовлення, ухвалення рішення про забезпечення ЗСУ”, — розповів Полторак.
Нагадаємо, у новому навчальному році в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна буде вперше навчатися 20 дівчат.