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Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі - ЗМІ

Тютюнові компанії готові судитися з Україною в арбітражі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13287 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. З осені минулого року тривають судові розгляди тютюнових виробників з АМКУ через мільярдний штраф. Компанії готові подати позов до арбітражу, передає УНН із посиланням на повідомлення ЗМІ.

Міжнародні тютюнові компанії готові подати позов до арбітражу проти України на мільярди гривень, пише видання Дело.

Компанії мають намір оскаржувати вже в міжнародних судах штраф Антимонопольного комітету на 6,5 млрд грн, якщо українські суди не задовольнять їхні позови.

"Але в такому випадку тютюнові компанії отримають підстави для звернення в Міжнародний інвестиційний арбітраж: він підтвердить незаконність рішення АМКУ і зобов'яже державу Україна компенсувати втрати міжнародним тютюновим компаніям", - стверджує видання.

"Такі дії з боку АМКУ можуть не тільки паралізувати роботу чотирьох міжнародних компаній, які входять до десятки найбільших платників податків України, але практично зупинити поставки легальної тютюнової продукції для більш ніж 7 млн. споживачів в Україні і створити умови для безпрецедентного зростання нелегальної торгівлі", - йдеться у зверненні Асоціації Укртютюн на ім'я президента Володимира Зеленського.

У Мінекономіки попереджають, що судові спори загрожують Україні втратою надходжень до бюджету.

"Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету - це те, чого ми можемо очікувати", - прокоментувала заступник міністра Світлана Панаїотіді.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував чотирьох виробників сигарет і дистриб'ютора Тедіс Україна на 6,5 млрд грн у жовтні минулого року. З того часу тривають судові спори.

Українські Національні Новини

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