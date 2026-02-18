$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
14:25 • 404 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 8306 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 12422 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 11689 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 17077 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 20734 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15845 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16992 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25546 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39573 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
The Guardian

Тихий пояснив, чому та які обмеження Україна вводить проти лукашенка

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Україна запровадила санкції проти лукашенка через його допомогу росії у війні, включаючи постачання компонентів та розміщення радіолокаційної мережі. Також причиною стали зустрічі лукашенка з окупаційними адміністраторами та його заяви про співпрацю з тимчасово окупованими регіонами.

Тихий пояснив, чому та які обмеження Україна вводить проти лукашенка

Введення обмежень проти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка мало кілька причин. Про це під час брифінгу 18 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ України України Георгій Тихий, передає УНН.

За словами спікера МЗС, лукашенко активно допомагає росії вести війну, зокрема через постачання компонентів і ресурсів.

Окремо Тихий звернув увагу, що на території білорусі розміщена радіолокаційна мережа, яка, за оцінкою української сторони, дозволяє російським військам завдавати ударів по півночі України.

Також речник МЗС нагадав, що лукашенко проводив зустрічі з призначеними рф окупаційними адміністраторами та заявляв про готовність співпрацювати з тимчасово окупованими регіонами України. Він підкреслив, що такі кроки Київ розцінює як підтримку російської окупаційної політики.

Нагадаємо

У лютому 2026 року Україна запровадила персональні спеціальні економічні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Підставою стало рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2026 року, яке ввів у дію Президент України Володимир Зеленський Указом №125/2026.

Офіційно в Офісі Президента пояснили, що санкції застосовано, зокрема, через сприяння режиму Лукашенка російській збройній агресії. 

Окремо згадали розбудову інфраструктури в Білорусі для розміщення ракет середньої дальності "Орєшнік", а також сприяння залученню білоруських чиновників до насильницької депортації українських дітей до росії.

Зміст санкційного пакета передбачає 17 видів обмежень. 

Серед них: 

  • блокування активів; 
    • повне припинення торговельних операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України; 
      • запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань; 
        • припинення або зупинення ліцензій та інших дозволів; 
          • заборона участі у приватизації й оренді держмайна; 
            • заборона публічних та оборонних закупівель у визначених випадках; 
              • повна заборона заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальні води України та заходу повітряних суден у повітряний простір України; повна заборона правочинів щодо цінних паперів; 
                • заборона збільшення статутного капіталу окремих госптовариств;
                  • припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм у певних сферах (зокрема безпеки й оборони);
                    • заборона передання технологій та прав на об’єкти інтелектуальної власності; 
                      • припинення культурних обмінів, наукового співробітництва та освітніх і спортивних контактів; відмова у наданні та скасування віз і застосування інших заборон в’їзду; 
                        • заборона набуття у власність земельних ділянок.

                          Строк дії більшості санкцій — 10 років. Виняток — позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення, яке передбачено безстроково.

                          Олександра Василенко

                          ПолітикаСвіт