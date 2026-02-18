Тихий пояснив, чому та які обмеження Україна вводить проти лукашенка
Київ • УНН
Україна запровадила санкції проти лукашенка через його допомогу росії у війні, включаючи постачання компонентів та розміщення радіолокаційної мережі. Також причиною стали зустрічі лукашенка з окупаційними адміністраторами та його заяви про співпрацю з тимчасово окупованими регіонами.
Введення обмежень проти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка мало кілька причин. Про це під час брифінгу 18 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ України України Георгій Тихий, передає УНН.
За словами спікера МЗС, лукашенко активно допомагає росії вести війну, зокрема через постачання компонентів і ресурсів.
Окремо Тихий звернув увагу, що на території білорусі розміщена радіолокаційна мережа, яка, за оцінкою української сторони, дозволяє російським військам завдавати ударів по півночі України.
Також речник МЗС нагадав, що лукашенко проводив зустрічі з призначеними рф окупаційними адміністраторами та заявляв про готовність співпрацювати з тимчасово окупованими регіонами України. Він підкреслив, що такі кроки Київ розцінює як підтримку російської окупаційної політики.
Нагадаємо
У лютому 2026 року Україна запровадила персональні спеціальні економічні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Підставою стало рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2026 року, яке ввів у дію Президент України Володимир Зеленський Указом №125/2026.
Офіційно в Офісі Президента пояснили, що санкції застосовано, зокрема, через сприяння режиму Лукашенка російській збройній агресії.
Окремо згадали розбудову інфраструктури в Білорусі для розміщення ракет середньої дальності "Орєшнік", а також сприяння залученню білоруських чиновників до насильницької депортації українських дітей до росії.
Зміст санкційного пакета передбачає 17 видів обмежень.
Серед них:
- блокування активів;
- повне припинення торговельних операцій; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;
- припинення або зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборона участі у приватизації й оренді держмайна;
- заборона публічних та оборонних закупівель у визначених випадках;
- повна заборона заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальні води України та заходу повітряних суден у повітряний простір України; повна заборона правочинів щодо цінних паперів;
- заборона збільшення статутного капіталу окремих госптовариств;
- припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм у певних сферах (зокрема безпеки й оборони);
- заборона передання технологій та прав на об’єкти інтелектуальної власності;
- припинення культурних обмінів, наукового співробітництва та освітніх і спортивних контактів; відмова у наданні та скасування віз і застосування інших заборон в’їзду;
- заборона набуття у власність земельних ділянок.
Строк дії більшості санкцій — 10 років. Виняток — позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення, яке передбачено безстроково.