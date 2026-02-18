$43.260.09
Эксклюзив
14:25 • 1062 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 9118 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 12667 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 11921 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 17285 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 20911 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 15933 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17031 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25600 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39610 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
публикации
Эксклюзивы
Тихий объяснил, почему и какие ограничения Украина вводит против лукашенко

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Украина ввела санкции против лукашенко из-за его помощи россии в войне, включая поставки компонентов и размещение радиолокационной сети. Также причиной стали встречи лукашенко с оккупационными администраторами и его заявления о сотрудничестве с временно оккупированными регионами.

Тихий объяснил, почему и какие ограничения Украина вводит против лукашенко

Введение ограничений против самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко имело несколько причин. Об этом во время брифинга 18 февраля сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает УНН.

По словам спикера МИД, лукашенко активно помогает россии вести войну, в частности, через поставки компонентов и ресурсов.

Отдельно Тихий обратил внимание, что на территории беларуси размещена радиолокационная сеть, которая, по оценке украинской стороны, позволяет российским войскам наносить удары по северу Украины.

Также спикер МИД напомнил, что лукашенко проводил встречи с назначенными рф оккупационными администраторами и заявлял о готовности сотрудничать с временно оккупированными регионами Украины. Он подчеркнул, что такие шаги Киев расценивает как поддержку российской оккупационной политики.

Напомним

В феврале 2026 года Украина ввела персональные специальные экономические санкции против самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко. Основанием стало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2026 года, которое ввел в действие Президент Украины Владимир Зеленский Указом №125/2026.

Официально в Офисе Президента объяснили, что санкции применены, в частности, из-за содействия режима Лукашенко российской вооруженной агрессии. 

Отдельно упомянули развитие инфраструктуры в беларуси для размещения ракет средней дальности "Орешник", а также содействие привлечению белорусских чиновников к насильственной депортации украинских детей в россию.

Содержание санкционного пакета предусматривает 17 видов ограничений. 

Среди них: 

  • блокировка активов; 
    • полное прекращение торговых операций; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; 
      • предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; 
        • прекращение или приостановление лицензий и других разрешений; 
          • запрет участия в приватизации и аренде госимущества; 
            • запрет публичных и оборонных закупок в определенных случаях; 
              • полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины и захода воздушных судов в воздушное пространство Украины; полный запрет сделок с ценными бумагами; 
                • запрет увеличения уставного капитала отдельных хозяйственных обществ;
                  • прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах (в частности безопасности и обороны);
                    • запрет передачи технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности; 
                      • прекращение культурных обменов, научного сотрудничества и образовательных и спортивных контактов; отказ в предоставлении и отмена виз и применение других запретов въезда; 
                        • запрет приобретения в собственность земельных участков.

                          Срок действия большинства санкций — 10 лет. Исключение — лишение государственных наград Украины и других форм отличия, которое предусмотрено бессрочно.

                          Александра Василенко

                          ПолитикаНовости Мира