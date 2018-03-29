Туроператори розповіли, куди українці поїдуть на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Найбільш популярним напрямком на великодні вихідні є Єгипет. Про це УНН розповів директор Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич.
"Найпопулярніший напрям - Єгипет, він і залишається таким, тому що там нормальна погода і можна "погріти кісточки". Тим більше, з урахуванням нинішньої погоди, якраз хороший варіант, щоб вирватися і погрітися. Більше половини продажів - це Єгипет. Трішки Емірати (ОАЕ - ред.) і Туреччина, але Єгипет - за більш доступною ціною", - повідомив Рудич.
З його слів, інші популярні напрямки розподілені між країнами Європи.
Нагадаємо, цього року під час свята Пасхи українці матимуть три вихідних. Українці на нинішній Великдень відпочиватимуть 7, 8 (субота і неділя), а також 9 квітня (понеділок).