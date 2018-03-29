Туроператоры рассказали, куда украинцы поедут на Пасху

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Наиболее популярным направлением на пасхальные выходные является Египет. Об этом УНН рассказал директор Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.

"Самое популярное направление – Египет, оно и остается таким, потому что там нормальная погода и можно "погреть кости". Тем более, с учетом нынешней погоды, как раз хороший вариант, чтобы вырваться и погреться. Больше половины продаж – это Египет. Немножко Эмираты (ОАЭ - ред.) и Турция, но Египет - по более доступной цене", - сообщил Рудич.

С его слов, остальные популярные направления распределены между странами Европы.

Напомним, в этом году во время праздника Пасхи украинцы будут иметь три выходных дня. Украинцы на нынешнюю Пасху будут отдыхать 7, 8 (суббота и воскресенье), а также 9 апреля (понедельник).

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