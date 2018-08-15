Туреччина збільшила мита на ряд імпортованих зі США товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Влада Туреччини збільшила вартість енергоносіїв на ряд імпортованих зі США товарів, в тому числі автомобілі, алкоголь і тютюн. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на офіційний вісник країни, передає УНН.
За його даними, відповідно до підписаного президентом Тайіпом Ердоганом указом мита на легкові автомобілі були збільшені на 120%, на алкогольні напої — на 140%, на тютюн — на 60%. Крім того, збільшився розмір тарифів і на інші товари, включаючи косметичні вироби, рис і вугілля.
У своєму Twitter віце-президент Туреччини Фуат Октай зазначив, що дані заходи були прийняті “у відповідь на навмисні напади з боку адміністрації США” на турецьку економіку.
Як повідомляв УНН, економічні проблеми Туреччини ніяким чином не пов’язані з діями або політикою Вашингтона по відношенню до Анкари. Про це заявила у вівторок керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт під час регулярного брифінгу для журналістів.