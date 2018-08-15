Турция увеличила пошлины на ряд импортируемых из США товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Власти Турции увеличили размер пошлин на ряд импортируемых из США товаров, в том числе автомобили, алкоголь и табак. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный вестник страны, передает УНН.
По его данным, в соответствии с подписанным президентом Тайипом Эрдоганом указом пошлины на легковые автомобили были увеличены на 120%, на алкогольные напитки — на 140%, на табак — на 60%. Кроме того, увеличился размер тарифов и на другие товары, включая косметические изделия, рис и уголь.
В своем Twitter вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что данные меры были приняты “в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США” на турецкую экономику.
Как сообщал УНН, экономические проблемы Турции никоим образом не связаны с действиями или политикой Вашингтона по отношению к Анкары. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт во время регулярного брифинга для журналистов.