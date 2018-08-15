Турция увеличила пошлины на ряд импортируемых из США товаров

По его данным, в соответствии с подписанным президентом Тайипом Эрдоганом указом пошлины на легковые автомобили были увеличены на 120%, на алкогольные напитки — на 140%, на табак — на 60%. Кроме того, увеличился размер тарифов и на другие товары, включая косметические изделия, рис и уголь.

В своем Twitter вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что данные меры были приняты “в ответ на преднамеренные нападения со стороны администрации США” на турецкую экономику.

Как сообщал УНН, экономические проблемы Турции никоим образом не связаны с действиями или политикой Вашингтона по отношению к Анкары. Об этом заявила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт во время регулярного брифинга для журналистов.