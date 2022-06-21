Туреччина заявила, що саміт не є кінцевим терміном для переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

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Фінляндія та Швеція подали заявку на членство в НАТО у відповідь на вторгнення росії в Україну. Але заявки зіткнулися з протидією з боку Туреччини, яка була розлючена тим, що, за її словами, підтримка Гельсінкі та Стокгольма курдських бойовиків і ембарго на постачання зброї Анкарі.

Минулого тижня Туреччина заявила, що документи, які вона отримала від Швеції та НАТО у відповідь на попередні письмові вимоги, які вона представила двом кандидатам, далекі від її очікувань, і будь-які переговори мають спершу вирішувати турецькі проблеми.

Розмовляючи з журналістами в Брюсселі разом із заступником міністра закордонних справ Седатом Оналом, речник президента Туреччини Ібрагім Калін сказав, що Анкара очікує, що Швеція вживе негайних заходів щодо дій бойовики Робочої партії Курдистану у своїй країні.

Додамо

Лідери НАТО зберуться в Мадриді 29-30 червня. Будь-яке членство в НАТО вимагає схвалення всіх 30 членів альянсу. Туреччина є союзником НАТО понад 70 років і має другу за величиною армію альянсу.

Нагадаємо

Глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.