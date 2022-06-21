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Туреччина заявила, що саміт не є кінцевим терміном для переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина заявила, що саміт не є кінцевим терміном для переговорів щодо заявок Фінляндії та Швеції до НАТО

Київ • УНН

 • 87471 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Обговорення між Туреччиною, Фінляндією та Швецією щодо членства північних країн у НАТО тривають, а саміт альянсу в Мадриді наступного тижня не є кінцевим терміном, заявила Туреччина після переговорів у Брюсселі в понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Фінляндія та Швеція подали заявку на членство в НАТО у відповідь на вторгнення росії в Україну. Але заявки зіткнулися з протидією з боку Туреччини, яка була розлючена тим, що, за її словами, підтримка Гельсінкі та Стокгольма курдських бойовиків і ембарго на постачання зброї Анкарі.

Минулого тижня Туреччина заявила, що документи, які вона отримала від Швеції та НАТО у відповідь на попередні письмові вимоги, які вона представила двом кандидатам, далекі від її очікувань, і будь-які переговори мають спершу вирішувати турецькі проблеми.

Розмовляючи з журналістами в Брюсселі разом із заступником міністра закордонних справ Седатом Оналом, речник президента Туреччини Ібрагім Калін сказав, що Анкара очікує, що Швеція вживе негайних заходів щодо дій бойовики Робочої партії Курдистану у своїй країні.

Додамо

Лідери НАТО зберуться в Мадриді 29-30 червня. Будь-яке членство в НАТО вимагає схвалення всіх 30 членів альянсу. Туреччина є союзником НАТО понад 70 років і має другу за величиною армію альянсу.

Нагадаємо

Глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.

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