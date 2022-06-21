Турция заявила, что саммит не является конечным сроком для переговоров по заявкам Финляндии и Швеции в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Обсуждения между Турцией, Финляндией и Швецией по поводу членства северных стран в НАТО продолжаются, а саммит альянса в Мадриде на следующей неделе не является конечным сроком, заявила Турция после переговоров в Брюсселе в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Финляндия и Швеция подали заявку на членство в НАТО в ответ на вторжение россии в Украину. Но заявки столкнулись с противодействием со стороны Турции, которая была взбешена тем, что, по ее словам, поддержка Хельсинки и Стокгольма курдских боевиков и эмбарго на поставку оружия Анкаре.
На прошлой неделе Турция заявила, что документы, которые она получила от Швеции и НАТО в ответ на предыдущие письменные требования, предъявленные двум кандидатам, далеки от ее ожиданий, и любые переговоры должны сначала решать турецкие проблемы.
Разговаривая с журналистами в Брюсселе вместе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, спикер президента Турции Ибрагим Калин сказал, что Анкара ожидает, что Швеция предпримет немедленные меры по действиям боевики Рабочей партии Курдистана в своей стране.
Добавим
Лидеры НАТО соберутся в Мадриде 29-30 июня. Любое членство в НАТО требует одобрения всех 30-ти членов альянса. Турция является союзником НАТО более 70 лет и имеет вторую по величине армию альянса.
Напомним
Главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы заявки Украины на вступление в ЕС на саммите 23-24 июня.