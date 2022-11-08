Туреччина завершує будівництво газопроводу з Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прокладання труб до нового газового родовища "Сакар'я" у Чорному морі завершено на 97 відсотків. Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез повідомив в інтерв'ю TRT Haber, пише УНН.
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"Ми створюємо енергетичну базу під водою у самому серці Чорного моря. Роботи з прокладання трубопроводу в морі завершено на 97 відсотків", - сказав Донмез.
"Як ми вже заявляли раніше, перший газ у систему ми подамо в першому кварталі наступного року, тобто до кінця березня. Тож тепер кожен зможе використати його на своїй кухні", - додав міністр.
Доповнення
Туреччина та Азербайджан запустили Трансанатолійський газопровід (TANAP), що входить в “Південний газовий коридор” і призначений для транспортування азербайджанського газу до Європи, у червні 2018 року.