Турция завершает строительство газопровода из Черного моря

Цитата

"Мы создаем энергетическую базу под водой в самом сердце Черного моря. Работы по прокладке трубопровода в море завершены на 97 процентов", - сказал Донмез.

"Как мы уже заявляли ранее, первый газ в систему мы подадим в первом квартале следующего года, то есть до конца марта. Так что теперь каждый сможет использовать его на своей кухне", - добавил министр.

Дополнение

Турция и Азербайджан запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP), входящий в “Южный газовый коридор” и предназначенный для транспортировки азербайджанского газа в Европу, в июне 2018 года.