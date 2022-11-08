Турция завершает строительство газопровода из Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Прокладка труб к новому газовому месторождению «Сакарья» в Черном море завершена на 97 процентов. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил в интервью TRT Haber, пишет УНН.
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"Мы создаем энергетическую базу под водой в самом сердце Черного моря. Работы по прокладке трубопровода в море завершены на 97 процентов", - сказал Донмез.
"Как мы уже заявляли ранее, первый газ в систему мы подадим в первом квартале следующего года, то есть до конца марта. Так что теперь каждый сможет использовать его на своей кухне", - добавил министр.
Дополнение
Турция и Азербайджан запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP), входящий в “Южный газовый коридор” и предназначенный для транспортировки азербайджанского газа в Европу, в июне 2018 года.