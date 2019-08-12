Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів

За інформацією видання, у Міноборони Туреччини звернулися особи, відповідальні за закупівлі для збройних сил країни, із проханням розглянути пропозицію Росії щодо продажу Су-35.

Якщо оборонне відомство схвалить цю закупівлю, почнуться офіційні переговори Туреччини з "Рособоронекспортом".

У липні голова "Ростеху" Сергій Чемезов заявив про готовність Росії продавати Туреччині багатоцільові винищувачі Су-35, він пообіцяв опрацювати питання, якщо "турецькі колеги виявлять бажання".

Нагадаємо, США виключили Туреччину з програми F-35 через купівлю російських С-400.