Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 после прекращения членства в американской программе истребителей F-35. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.
По информации издания, в Минобороны Турции обратились лица, ответственные за закупки для вооруженных сил страны, с просьбой рассмотреть предложение России о продаже Су-35.
Если оборонное ведомство одобрит эту закупку, начнутся официальные переговоры Турции с "Рособоронэкспортом".
В июле глава "Ростех" Сергей Чемезов заявил о готовности России продавать Турции многоцелевые истребители Су-35, он пообещал проработать вопрос, если "турецкие коллеги захотят".
Напомним, США исключили Турцию по программе F-35 из-за покупки российских С-400.