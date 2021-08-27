Туреччина провела перші переговори з талібами в Кабулі, питання контролю над аеропортом не вирішене - Ердоган

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“Ми не можемо дозволити собі розкоші просити у когось дозволу на зустріч з ким-небудь. Зустріч проходила в посольстві 3,5 години. За необхідності у нас буде можливість провести такі зустрічі ще раз. Ми намагаємося вести цей процес здоровим способом за допомогою таких переговорів” — сказав турецький лідер.

Деталі

Ердоган також повідомив журналістам, що “Талібан” пропонує Анкарі управляти кабульським аеропортом.

“Ми ще не прийняли рішення з цього питання”, — сказав президент.

Що було раніше

У квітні свої війська з Афганістану почали виводити США і Велика Британія. На цьому фоні таліби почали наступ. 15 серпня бойовики оголосили про контроль всієї території Афганістану, в тому числі Кабула.

Раніше, 18 серпня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність співпрацювати з представниками руху “Талібан” в Афганістані.



“Ми готові до всіх видів співробітництва, щоб зберегти мир для афганського народу, (забезпечити) благополуччя турецьких громадян, які живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави”, — писав турецький президент.

Напередодні Міноборони Туреччини повідомило про початок операції з виведення військових з Афганістану. Турецькі збройні сили перебували в країні з 2002 року.