Туреччина провела перші переговори з талібами в Кабулі, питання контролю над аеропортом не вирішене - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Туреччина провела перші переговори з талібами в Кабулі і все ще оцінює пропозицію від угруповання щодо управління аеропортом столиці. Про це заявив в п’ятницю журналістам президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перед візитом до Боснії і Герцеговини, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
Цитата
“Ми не можемо дозволити собі розкоші просити у когось дозволу на зустріч з ким-небудь. Зустріч проходила в посольстві 3,5 години. За необхідності у нас буде можливість провести такі зустрічі ще раз. Ми намагаємося вести цей процес здоровим способом за допомогою таких переговорів” — сказав турецький лідер.
Деталі
Ердоган також повідомив журналістам, що “Талібан” пропонує Анкарі управляти кабульським аеропортом.
“Ми ще не прийняли рішення з цього питання”, — сказав президент.
Що було раніше
У квітні свої війська з Афганістану почали виводити США і Велика Британія. На цьому фоні таліби почали наступ. 15 серпня бойовики оголосили про контроль всієї території Афганістану, в тому числі Кабула.
Раніше, 18 серпня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність співпрацювати з представниками руху “Талібан” в Афганістані.
“Ми готові до всіх видів співробітництва, щоб зберегти мир для афганського народу, (забезпечити) благополуччя турецьких громадян, які живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави”, — писав турецький президент.
Напередодні Міноборони Туреччини повідомило про початок операції з виведення військових з Афганістану. Турецькі збройні сили перебували в країні з 2002 року.