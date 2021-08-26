Туреччина почала виведення військ з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міноборони Туреччини повідомило про початок операції з виведення військових з Афганістану, повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає УНН.
Цитата
“Турецькі військові, з успіхом виконавши свій обов’язок в Афганістані, з честю повертаються на батьківщину. Після проведення переговорів і оцінки поточної ситуації та умов, що створилися, було розпочато евакуацію турецьких військових”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У Міноборони пояснили, що рішення про евакуацію було “прийнято після різних контактів і оцінки поточної ситуації”.
Контекст
Турецькі збройні сили перебували в Афганістані з 2002 року, уточнили в відомстві.
Раніше, 18 серпня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність співпрацювати з представниками руху “Талібан” в Афганістані.
“Ми готові до всіх видів співробітництва, щоб зберегти мир для афганського народу, [забезпечити] благополуччя турецьких громадян, які живуть в цій країні, а також захистити інтереси нашої держави”, — писав турецький президент.
Нагадаємо
У квітні свої війська з Афганістану почали виводити США і Велика Британія. На цьому тлі таліби почали наступ. 15 серпня бойовики оголосили про контроль всій території Афганістану, в тому числі Кабула.