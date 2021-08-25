Таліби звернулись до Туреччини за підтримкою в управлінні кабульським аеропортом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. "Талібан" звернувся до Туреччини з проханням про технічну допомогу в управлінні кабульським аеропортом після відходу іноземних військ, але наполягає на тому, щоб військові Анкари також повністю вивели свої війська до крайнього терміну до кінця серпня, повідомили Reuters турецькі офіційні особи, передає УНН.
Деталі
Туреччина була частиною місії НАТО в Афганістані і до сих пір має сотні військовослужбовців в аеропорту Кабула. Чиновники заявляють, що готові піти в найкоротші терміни.
Але уряд президента Тайіпа Ердогана протягом декількох місяців заявляв, що може зберегти присутність в аеропорту, якщо про це попросять. Після того, як таліби захопили контроль над країною, Туреччина запропонувала технічну допомогу і допомогу в забезпеченні безпеки в аеропорту.
"Талібан звернувся з проханням про технічну підтримку в управлінні кабульським аеропортом, - сказав високопоставлений турецький чиновник, додавши, однак, що вимога "Талібану" про відхід всіх турецьких військ ускладнить будь-яку передбачувану місію. - Забезпечення безпеки робочих без турецьких збройних сил - ризикована робота".
За його словами, переговори з талібами з цього питання тривають, і тим часом підготовка до виведення військ була завершена.
Інший турецький чиновник сказав, що остаточне рішення буде прийнято до 31 серпня, коли іноземні війська залишать країну і припинять 20-річне військове втручання в Афганістан.
Доповнення
Представник "Талібану" Забіхула Муджахід заявив, що група прагне до встановлення хороших відносин з Анкарою: "Ми хочемо хороших відносин з Туреччиною, турецьким урядом і мусульманським народом турецької нації. Що стосується турецьких сил, дислокованих в Афганістані, ми не потребуємо їх в нашій країні, і після завершення евакуації ми самі забезпечимо безпеку аеропорту", - сказав Муджахід.
Туреччина відповідала за безпеку аеропорту Кабула в рамках розгортання НАТО і брала участь в зусиллях по евакуації протягом останніх двох тижнів.
Сполучені Штати заявляють, що вони координують свої дії з регіональними партнерами, а також з "Талібаном" щодо майбутньої експлуатації аеропорту Кабула.