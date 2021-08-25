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Талибы обратились к Турции за поддержкой в управлении кабульским аэропортом

Талибы обратились к Турции за поддержкой в управлении кабульским аэропортом

Киев  •  УНН

 • 19319 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. "Талибан" обратился к Турции с просьбой о технической помощи в управлении кабульского аэропорта после ухода иностранных войск, но настаивает на том, чтобы военные Анкары также полностью вывели свои войска до крайнего срока до конца августа, сообщили Reuters турецкие официальные лица, передает УНН.

Детали

Турция была частью миссии НАТО в Афганистане и до сих пор имеет сотни военнослужащих в аэропорту Кабула. Чиновники заявляют, что готовы уйти в кратчайшие сроки.

Но правительство президента Тайипа Эрдогана в течение нескольких месяцев заявляло, что может сохранить присутствие в аэропорту, если об этом попросят. После того, как талибы захватили контроль над страной, Турция предложила техническую помощь и помощь в обеспечении безопасности в аэропорту.

"Талибан обратился с просьбой о технической поддержке в управлении кабульского аэропорта, - сказал высокопоставленный турецкий чиновник, добавив, однако, что требование "Талибана" об уходе всех турецких войск усложнит любую предполагаемую миссию. - Обеспечение безопасности рабочих без турецких вооруженных сил - рискованная работа".

По его словам, переговоры с талибами по этому вопросу продолжаются, и тем временем подготовка к выводу войск была завершена.

Другой турецкий чиновник сказал, что окончательное решение будет принято до 31 августа, когда иностранные войска покинут страну и прекратят 20-летнее военное вмешательство в Афганистан.

Дополнение

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что группа стремится к установлению хороших отношений с Анкарой: "Мы хотим хороших отношений с Турцией, турецким правительством и мусульманским народом турецкой нации. Что касается турецких сил, дислоцированных в Афганистане, мы не нуждаемся в них в нашей стране и после завершения эвакуации мы сами обеспечим безопасность аэропорта", - сказал Муджахид.

Турция отвечала за безопасность аэропорта Кабула в рамках развертывания НАТО и участвовала в усилиях по эвакуации в течение последних двух недель.

Соединенные Штаты заявляют, что они координируют свои действия с региональными партнерами, а также с "Талибаном" по будущей эксплуатации аэропорта Кабула.

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