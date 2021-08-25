Талибы обратились к Турции за поддержкой в управлении кабульским аэропортом

КИЕВ. 25 августа. УНН. "Талибан" обратился к Турции с просьбой о технической помощи в управлении кабульского аэропорта после ухода иностранных войск, но настаивает на том, чтобы военные Анкары также полностью вывели свои войска до крайнего срока до конца августа, сообщили Reuters турецкие официальные лица, передает УНН.