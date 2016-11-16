Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Туреччина призначила нового посла в Ізраїлі вперше після турецько-ізраїльського конфлікту 2010 року, передає УНН з посиланням на ВВС.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ним став Кемаль Окем, який до цього обіймав посаду радника прем'єр-міністра з міжнародних справ.
У вівторок Ізраїль призначив свого посла до Туреччини. Уряд країни затвердив на цю посаду кандидатуру Ейтана Нає.
У кінці травня 2010 року стався конфлікт між Армією оборони Ізраїлю і активістами пропалестинського руху "Флотилія свободи", які намагалися проникнути на територію блокованого ізраїльськими властями сектора Газа. В результаті зіткнення було вбито дев'ять громадян Туреччини.
Туреччина відкликала посла з Ізраїлю восени 2011 року. У консульському відділі посольства країни в Тель-Авіві залишився лише секретар.
Влітку 2016 року Ізраїль і Туреччина домовилися про нормалізацію відносин. Одним з пунктів цієї угоди було повернення послів.