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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після конфлікту

Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після конфлікту

Київ • УНН

 • 8521 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Туреччина призначила нового посла в Ізраїлі вперше після турецько-ізраїльського конфлікту 2010 року, передає УНН з посиланням на ВВС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ним став Кемаль Окем, який до цього обіймав посаду радника прем'єр-міністра з міжнародних справ.

У вівторок Ізраїль призначив свого посла до Туреччини. Уряд країни затвердив на цю посаду кандидатуру Ейтана Нає.

У кінці травня 2010 року стався конфлікт між Армією оборони Ізраїлю і активістами пропалестинського руху "Флотилія свободи", які намагалися проникнути на територію блокованого ізраїльськими властями сектора Газа. В результаті зіткнення було вбито дев'ять громадян Туреччини.

Туреччина відкликала посла з Ізраїлю восени 2011 року. У консульському відділі посольства країни в Тель-Авіві залишився лише секретар.

Влітку 2016 року Ізраїль і Туреччина домовилися про нормалізацію відносин. Одним з пунктів цієї угоди було повернення послів.

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