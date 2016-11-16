Турция назначила посла в Израиле впервые после конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Турция назначила нового посла в Израиле впервые после турецко-израильского конфликта 2010 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что им стал Кемаль Окем, который до этого занимал должность советника премьер-министра по международным делам.
Во вторник Израиль назначил своего посла в Турции. Правительство страны утвердило на эту должность кандидатуру Эйтана Нае.
В конце мая 2010 года произошел конфликт между Армией обороны Израиля и активистами пропалестинского движения "Флотилия свободы", которые пытались проникнуть на территорию заблокированного израильскими властями сектора Газа. В результате столкновения были убиты девять граждан Турции.
Турция отозвала посла из Израиля осенью 2011 года. В посольстве страны в Тель-Авиве остался лишь секретарь.
Летом 2016 г. Израиль и Турция договорились о нормализации отношений. Одним из пунктов этого соглашения было возвращение послов.