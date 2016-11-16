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15 марта, 19:03 • 110753 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153928 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129808 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122910 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108443 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103356 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100031 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Турция назначила посла в Израиле впервые после конфликта

Турция назначила посла в Израиле впервые после конфликта

Киев • УНН

 • 8521 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Турция назначила нового посла в Израиле впервые после турецко-израильского конфликта 2010 года, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что им стал Кемаль Окем, который до этого занимал должность советника премьер-министра по международным делам.

Во вторник Израиль назначил своего посла в Турции. Правительство страны утвердило на эту должность кандидатуру Эйтана Нае.

В конце мая 2010 года произошел конфликт между Армией обороны Израиля и активистами пропалестинского движения "Флотилия свободы", которые пытались проникнуть на территорию заблокированного израильскими властями сектора Газа. В результате столкновения были убиты девять граждан Турции.

Турция отозвала посла из Израиля осенью 2011 года. В посольстве страны в Тель-Авиве остался лишь секретарь.

Летом 2016 г. Израиль и Турция договорились о нормализации отношений. Одним из пунктов этого соглашения было возвращение послов.

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