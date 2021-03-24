Туреччина обіграла Нідерланди у дебютній грі відбору на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Збірні Туреччини та Нідерландів провели очний поєдинок європейської частини відбіркового циклу на чемпіонату світу з футболу-2022, передає кореспондент УНН.
Деталі
Матч, який відбувся на стадіоні “Ататюрка” у Стамбулі, подарував низку голів. У першому таймі Бурак Йилмаз зробив перевагу турків комфортною — 2:0. У першому моменті він забив з передачі Чалханоглу, а в іншому — з пенальті.
По перерві Чалханоглу відзначився голом вже сам (3:0). Ударна двохвилинка від нідерландців дозволила на 76 хвилині скоротити їм відставання до мінімуму (забивали Классен і Де Йонг) — 3:2. Але крапку поставив все той же Йилмаз — 4:2.
Примітно, що даний матч став першим у європейському відборі на чемпіонат світу з футболу-2022.
Доповнення
У групі G, окрім Туреччини та Нідерландів, також виступають: Латвія, Гібралтар, Чорногорія та Норвегія.