Туреччина обіграла Нідерланди у дебютній грі відбору на ЧС-2022

Деталі

Матч, який відбувся на стадіоні “Ататюрка” у Стамбулі, подарував низку голів. У першому таймі Бурак Йилмаз зробив перевагу турків комфортною — 2:0. У першому моменті він забив з передачі Чалханоглу, а в іншому — з пенальті.

По перерві Чалханоглу відзначився голом вже сам (3:0). Ударна двохвилинка від нідерландців дозволила на 76 хвилині скоротити їм відставання до мінімуму (забивали Классен і Де Йонг) — 3:2. Але крапку поставив все той же Йилмаз — 4:2.

Примітно, що даний матч став першим у європейському відборі на чемпіонат світу з футболу-2022.

Доповнення

У групі G, окрім Туреччини та Нідерландів, також виступають: Латвія, Гібралтар, Чорногорія та Норвегія.