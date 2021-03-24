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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 44539 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 62766 просмотра

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Турция обыграла Нидерланды в дебютной игре отбора на ЧМ-2022

Турция обыграла Нидерланды в дебютной игре отбора на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 16773 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сборные Турции и Нидерландов провели очный поединок европейской части отборочного цикла на чемпионате мира по футболу-2022, передает корреспондент УНН.

Детали

Матч, который состоялся на стадионе “Ататюрка” в Стамбуле, подарил ряд голов. В первом тайме Бурак Йылмаз сделал преимущество турок комфортной — 2: 0. В первом моменте он забил с передачи Чалханоглу, а в другом — с пенальти.

После перерыва Чалханоглу отметился голом уже сам (3: 0). Ударная двухминутка от нидерландцев позволила на 76 минуте сократить им отставание до минимума (забивали Классен и Де Йонг) — 3: 2. Но точку поставил все тот же Йылмаз — 4: 2.

Примечательно, что данный матч стал первым в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022.

Дополнение

В группе G, кроме Турции и Нидерландов, также выступают Латвия, Гибралтар, Черногория и Норвегия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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