Туреччина може бути однією з країн, яка запропонує Україні гарантії безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що Туреччина входить до числа країн, які можуть запропонувати Києву гарантії безпеки в межах будь-якої угоди з росією щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Reuters.
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"Туреччина входить до числа тих країн, які можуть стати гарантом нашої безпеки в майбутньому", - заявив Жовква напередодні переговорів між Києвом і Москвою в Туреччині.
Україна заявила, що хоче юридично обов’язкових гарантій безпеки, які забезпечать її захист від групи союзників у разі майбутнього нападу.
Нагадаємо
У Туреччині заявили, що світ “не може спалити мости з росією”, тому що потрібно вести з нею переговори, щоб допомогти завершити війну в Україні.
Черговий живий раунд перемовин між українською та російською сторонами щодо вторгнення рф відбудеться 29 березня.