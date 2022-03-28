Турция может быть одной из стран, которая предложит Украине гарантии безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Турция входит в число стран, которые могут предложить Киеву гарантии безопасности в рамках любого соглашения с россией о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Reuters.
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"Турция входит в число тех стран, которые могут стать гарантом нашей безопасности в будущем", - заявил Жовква накануне переговоров между Киевом и Москвой в Турции.
Украина заявила, что хочет юридически обязательных гарантий безопасности, которые обеспечат ее защиту от группы союзников в случае будущего нападения.
Напомним
В Турции заявили, что мир “не может сжечь мосты с россией”, потому что нужно вести с ней переговоры, чтобы помочь завершить войну в Украине.
Очередной живой раунд переговоров между украинской и российской сторонами относительно вторжения рф состоится 29 марта.