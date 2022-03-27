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Туреччина заявила, що світ не може "спалити мости" з Москвою

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Туреччина та інші країни все ще мають вести переговори з росією, щоб допомогти покласти край війні в Україні, заявив у неділю речник президента Туреччини, додавши, що Києву потрібна додаткова підтримка для самозахисту. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Туреччина заявила, що світ не може "спалити мости" з Москвою

Цитата

"Якщо всі спалюють мости з росією, то хто з ними розмовлятиме зрештою", - заявив Ібрагім Калин на міжнародному форумі в Досі.

Українців треба підтримувати всіма можливими засобами, щоб вони могли захистити себе… але справа росії має бути почута так чи інакше, щоб її невдоволення можна було зрозуміти, якщо не виправдати", - додав Калин.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід надати танки, літаки та ракети, щоб відбиватися від російських військ. Захід відреагував на вторгнення росії запровадженням масштабних економічних санкцій проти Москви.

Анкара заявляє, що вторгнення росії є неприйнятним, але принципово виступає проти західних санкцій і не приєдналася до них.

Економіка Туреччини, і без того ослаблена грудневою валютною кризою, сильно залежить від російської енергетики, торгівлі та туризму, а відколи 24 лютого почалася війна, до Туреччини прибули тисячі росіян, які бачать у ній безпечний притулок від санкцій.

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