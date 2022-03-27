Турция заявила, что мир не может "сжечь мосты" с Москвой
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Турция и другие страны все еще должны вести переговоры с россией, чтобы помочь положить конец войне в Украине, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента Турции, добавив, что Киеву нужна дополнительная поддержка для самозащиты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Цитата
"Если все сжигают мосты с Россией, то кто с ними будет разговаривать в конце концов", - заявил Ибрагим Калин на международном форуме в Дохе.
Украинцев надо поддерживать всеми возможными средствами, чтобы они могли защитить себя. Но дело россии должно быть услышано так или иначе, чтобы ее недовольство можно было понять, если не оправдать", - добавил Калин.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить танки, самолеты и ракеты, чтобы отбиваться от российских войск. Запад отреагировал на вторжение россии введением масштабных экономических санкций против Москвы.
Анкара заявляет, что вторжение россии является неприемлемым, но принципиально выступает против западных санкций и не присоединилась к ним.
Экономика Турции, и без того ослабленная декабрьским валютным кризисом, сильно зависит от российской энергетики, торговли и туризма, а с тех пор как 24 февраля началась война, в Турцию прибыли тысячи россиян, видящих в ней безопасное убежище от санкций.