Турчинов: закріплення в Конституції вступу в ЄС і НАТО консолідуватиме Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Закріплення в Конституції України вступу в Європейський Союз і НАТО ще більше консолідуватиме Україну. Про це заявив Секретар РНБО Олександр Турчинов у привітанні до Дня Конституції, передає УНН.
"Вважаю, що закріплення в Конституції стратегічної мети - членства у Європейському Союзі і Північноатлантичному Альянсі, ще більше консолідуватиме Україну", - зазначив О.Турчинов.
Він також наголосив, що "розуміючи цінність того, що ми маємо, і небезпеки, з якими стикається наша держава, ми повинні об'єднуватися заради відбудови нашої країни".
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.