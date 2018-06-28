Турчинов: закрепление в Конституции вступления в ЕС и НАТО консолидирует Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Закрепление в Конституции Украины вступления в Европейский Союз и НАТО еще больше консолидирует Украину. Об этом заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов в поздравлении ко Дню Конституции, передает УНН.
"Считаю, что закрепление в Конституции стратегической цели - членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, будет еще больше консолидировать Украину", - отметил Турчинов.
Он также отметил, что "понимая ценность того, что мы имеем, и опасности, с которыми сталкивается наше государство, мы должны объединяться ради восстановления нашей страны".
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.