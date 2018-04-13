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Турчинов розповів про російські "Іскандери" біля кордону з Україною

Турчинов розповів про російські "Іскандери" біля кордону з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Зосередження біля України російських ракетних системам "Іскандер" дальністю дії 500 та 2,5 тис. кілометрів є демонстративним виходом Російської Федерації з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності. Про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

"Хочу звернути увагу на ракетні війська, які розташовані безпосередньо наближено до нашого кордону. Це чотири ракетних бригади – вони озброєні сучасними ракетними системами "Іскандер"… Є дві модифікації – балістична ракета вражає цілі на дальності 500 кілометрів, але сьогодні "Іскандер-К" забезпечується крилатими ракетами, які можуть знищувати ціль на відстані до 2,5 тис. кілометрів… Це демонстративний вихід Російської Федерації з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності", - підкреслив О.Турчинов.

Він додав, що вихід Росії з угоди щодо заборони ракет середньої та малої дальності - це "фактично загроза всім європейським країнам".

Нагадаємо, Турчинов назвав кількість військ, які РФ може висунути проти України.

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