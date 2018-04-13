Турчинов рассказал о российских "Искандерах" возле границы с Украиной

"Хочу обратить внимание на ракетные войска, расположенные непосредственно приближено к нашей границы. Это четыре ракетных бригады - они вооружены современными ракетными системами "Искандер"... Есть две модификации - баллистическая ракета поражает цели на дальности 500 километров, но сегодня "Искандер-К " обеспечивается крылатыми ракетами, которые могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тыс. километров... Это демонстративный выход Российской Федерации из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что выход России из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности - это "фактически угроза всем европейским странам".

Напомним, Турчинов назвал количество войск, которые РФ может выдвинуть против Украины.