Туніс відкрив ринок для української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна отримала право поставляти вітчизняну курятину на ринок Тунісу. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.
“Держпродспоживслужба та компетентний орган Туніської Республіки підписали ветеринарний сертифікат для експорту м’яса птиці, призначеного для людського споживання, з України до Тунісу”, - йдеться у повідомленні держоргану.
Нагадаємо, з початку року свої ринки для української курятини відкрили також Албанія, Гана, Гонконг і Марокко.
Сьогодні Україна у ТОП-10 головних постачальників курятини у світі та у ТОП-3 у країнах ЄС.
При цьому ЄС визнав лише таких вітчизняних виробників курятини: “Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба), "УПГ Малинівка", "УПГ-Інвест", "Птахофабрика Снятинська Нова", "Птахокомплекс Губин", "Комплекс Агромарс".
Раніше УНН повідомляв, що цього року “Миронівський хлібопродукт” (МХП) запустив другу чергу виробництва на Вінницькій птахофабриці. Тепер птахокомплекс претендує на статус найбільшого у світі.
У МХП зазначають, що у планах компанії - наблизитися до світових гігантів Brasil Foods та Tyson.