Тунис открыл рынок для украинской курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Туниса. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает УНН.
"Госпродпотребслужба и компетентный орган Тунисской Республики подписали ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы, предназначенного для человеческого потребления, из Украины в Тунис", - говорится в сообщении госоргана.
Напомним, с начала года свои рынки для украинской курятины открыли также Албания, Гана, Гонконг и Марокко.
Сегодня Украина в ТОП-10 главных поставщиков курятины в мире и в ТОП-3 в странах ЕС.
При этом ЕС признал только таких отечественных производителей курятины: "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба), "УПГ Малиновка", "УПГ-Инвест", "Птицефабрика Снятинская Нова", "Птицекомплекс Губин", "Комплекс Агромарс".
Ранее УНН сообщал, что в этом году "Мироновский хлебопродукт" (МХП) запустил вторую очередь производства на Винницкой птицефабрике. Теперь птицекомплекс претендует на статус крупнейшего в мире.
В МХП отмечают, что в планах компании - приблизиться к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson.