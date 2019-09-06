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ЦВК затвердила обсяг видатків на 2020 рік у сумі майже 3 млрд грн

ЦВК затвердила обсяг видатків на 2020 рік у сумі майже 3 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні, на черговому засіданні, затвердила видатки на 2020 рік, зокрема для відшкодування витрат партіям на виборах народних депутатів. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр секретаріату ЦВК.

“Комісія затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою „Проведення виборів народних депутатів України“ до проекту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 95 млн 522 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.

Також затверджено обсяг видатків для відшкодування витрат політичним партіям, повʼязаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України — 467 млн 327,7 тис грн на 2020 р.

“Комісія затвердила обсяг видатків для включення до бюджетного запиту за бюджетною програмою „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів“ до проекту Державного бюджету України на 2020 рік у сумі 2 млрд 238 млн 76 тис. грн”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, затверджено обсяг видатків для функціонування Державного реєстру виборців — 44 млн 265,1 тис. грн на 2020 рік.

Нагадаємо, політичні партії, які брали участь у позачергових виборах до парламенту, опублікували фінансові звіти.

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