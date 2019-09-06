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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 119260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 110880 просмотра

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6 марта, 14:10 • 117107 просмотра

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ЦИК утвердила объем расходов на 2020 год в сумме почти 3 млрд грн

ЦИК утвердила объем расходов на 2020 год в сумме почти 3 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11260 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на очередном заседании, утвердила расходы на 2020 год, в частности для возмещения расходов партиям на выборах народных депутатов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр секретариата ЦИК.

“Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе „Проведение выборов народных депутатов Украины“ в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Также утвержден объем расходов для возмещения расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины — 467 млн 327,7 тыс. грн в 2020 году.

“Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе „Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских глав“ в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн”, — говорится в сообщении.

Кроме того, утвержден объем расходов для функционирования Государственного реестра избирателей — 44 млн 265,1 тыс. грн на 2020 год.

Напомним, политические партии, участвовавшие в досрочных выборах в парламент, опубликовали финансовые отчеты.

Украинские Национальные Новости

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