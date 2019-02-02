ЦВК зареєструвала уповноважених представників 2 кандидатів на пост президента

Комісія зареєструвала уповноважених представників 2 кандидатів на пост президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року:



Попова А.С. – кандидата на пост президента України Ригованова Р.О.;



Карманнікова М.О. – кандидата на пост президента України Кривенка В.М.



Окрім того, зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Киви І.В. на чергових виборах президента України Возного С.О., Гречанюк К.О., Деревʼянко Ю.А., Заїку В.І., Свирида Т.С. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.



Як повідомляв УНН, ЦВК відкрила накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидатів на пост президента України