ЦВК зареєструвала уповноважених представників 2 кандидатів на пост президента
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Комісія зареєструвала уповноважених представників 2 кандидатів на пост президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Комісія зареєструвала уповноважених представників 2 кандидатів на пост президента України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року:
-
- Попова А.С. – кандидата на пост президента України Ригованова Р.О.;
-
- Карманнікова М.О. – кандидата на пост президента України Кривенка В.М.
-
Окрім того, зареєстровано довірених осіб кандидата на пост президента України Киви І.В. на чергових виборах президента України Возного С.О., Гречанюк К.О., Деревʼянко Ю.А., Заїку В.І., Свирида Т.С. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
Як повідомляв УНН, ЦВК відкрила накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидатів на пост президента України