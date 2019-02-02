ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей 2 кандидатов на пост президента
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей 2 кандидатов на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей 2 кандидатов на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019:
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- Попова А.С. - кандидата на пост президента Украины Ригованова Р.О .;
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- Карманникова Н.А. - кандидата на пост президента Украины Кривенко В.Н.
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Кроме того, зарегистрировано доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Киви И.В. на очередных выборах Президента Украины Возного С.А., Гречанюк К.А., Деревянко Ю.А., Заика В.И., Свирида Т.С. в едином общегосударственном избирательном округе.
Как сообщал УНН, ЦИК открыла накопительный счет избирательного фонда кандидатов на пост президента Украины