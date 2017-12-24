ЦВК Росії прийняла документи про висунення в президенти Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Центральна виборча комісія Росія прийняла на розгляд документи для висунення в президенти Олексія Навального, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Олексій Навальний, який заявив про намір брати участь у виборах президента Росії як самовисуванець, подав до Центрвиборчкому документи для висунення, комісія їх прийняла", - сказано в повідомленні.
Раніше глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявляла, що О.Навальний, засуджений умовно у справі про розкрадання у "Кіровлісу", через непогашену судимість не може балотуватися на виборах в 2018 році і зможе подумати про участь у президентській кампанії лише після 2028 року.
Відповідно до закону "Про вибори президента Російської Федерації", засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину може стати главою держави тільки через 10 років з дня зняття чи погашення судимості.
Проте наголошується, що за словами глави відомства, ЦВК розглядатиме документи всіх претендентів на пост президента Росії, які надійдуть до комісії після проведення необхідних передвиборних заходів щодо висунення - з'їздів або зборів ініціативних груп.
Як повідомляв УНН, 24 грудня ініціативні групи висунули Олексія Навального висунули кандидатом в президенти Росії.