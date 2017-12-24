ЦВК Росії прийняла документи про висунення в президенти Навального

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 24230 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 60623 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 73245 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 71320 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 100687 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73753 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83544 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95952 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88113 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189710 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0м/с
93%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 6356 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 4714 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 8454 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 9026 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 14364 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 73234 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189707 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343581 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278344 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 388019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15119 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13818 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 71313 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21281 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26365 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

ЦВК Росії прийняла документи про висунення в президенти Навального

Київ • УНН

 • 12491 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Центральна виборча комісія Росія прийняла на розгляд документи для висунення в президенти Олексія Навального, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

ЦВК Росії прийняла документи про висунення в президенти Навального

"Олексій Навальний, який заявив про намір брати участь у виборах президента Росії як самовисуванець, подав до Центрвиборчкому документи для висунення, комісія їх прийняла", - сказано в повідомленні.

Раніше глава ЦВК РФ Елла Памфілова заявляла, що О.Навальний, засуджений умовно у справі про розкрадання у "Кіровлісу", через непогашену судимість не може балотуватися на виборах в 2018 році і зможе подумати про участь у президентській кампанії лише після 2028 року.

Відповідно до закону "Про вибори президента Російської Федерації", засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину може стати главою держави тільки через 10 років з дня зняття чи погашення судимості.

Проте наголошується, що за словами глави відомства, ЦВК розглядатиме документи всіх претендентів на пост президента Росії, які надійдуть до комісії після проведення необхідних передвиборних заходів щодо висунення - з'їздів або зборів ініціативних груп.

Як повідомляв УНН, 24 грудня ініціативні групи висунули Олексія Навального висунули кандидатом в президенти Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,320.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.45