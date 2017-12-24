ЦИК России приняла документы о выдвижении в президенты Навального

"Алексей Навальный, заявивший о намерении участвовать в выборах президента России как самовыдвиженец, подал в Центризбирком документы для выдвижения, комиссия их приняла", - сказано в сообщении.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что А.Навальный, осужденный условно по делу о хищении у "Кировлеса", из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году, он сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Однако отмечается, что по словам главы ведомства, Центризбирком будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента России, которые поступят в комиссию после проведения необходимых предвыборных мероприятий по выдвижению — съездов или собраний инициативных групп.

Как сообщал УНН, 24 декабря инициативные группы выдвинули Алексея Навального выдвинули кандидатом в президенты России.