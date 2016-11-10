ЦВК попросило ВРУ підвищити видатки на проведення місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до ВРУ з проханням підвищити видатки на прведення місцевих виборів, зокрема, через те, що у проекті закону про Держбюджет на 2017 рік заплановане збільшення розміру мінімальної зарплати. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
У відомстві уточнили, що за інформацією всіх обласних державних адміністрацій, що надійшла до ЦВК, станом на 10 листопада 2016 року у 2017 році планується утворити 550 об’єднаних територіальних громад, у тому числі 204 сільські, 193 селищні та 153 міські.
При цьому, враховуючи заплановане у проекті закону про Держбюджет на 2017 рік збільшення розміру мінімальної заробітної плати до 3 200 грн, для забезпечення фінансування перших місцевих виборів у таких громадах необхідно 364 633,5 тис. грн.
Крім того, для підготовки та проведення позачергових місцевих виборів у разі їх призначення Верховною Радою України, фінансування яких здійснюється також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, необхідні видатки у сумі 14 256,0 тис. грн.
Зважаючи на викладене, Комісія звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення у проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” видатків за бюджетною програмою 6741020 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” на 358 889,5 тис. грн.
Як повідомляв УНН, ЦВК дозволила трьом громадським організаціям мати спостерігачів на виборах.