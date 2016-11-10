ЦИК попросила ВРУ повысить расходы на проведение местных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к ВРУ с просьбой повысить расходы на проведение местных выборов, в частности, потому, что в проекте закона о Госбюджете на 2017 год запланировано увеличение размера минимальной зарплаты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЦИК.
В ведомстве уточнили, что по информации всех областных государственных администраций, поступившей в ЦИК, по состоянию на 10 ноября 2016 года в 2017 году планируется создать 550 объединенных территориальных общин, в том числе 204 сельских, 193 поселковых и 153 городские.
При этом, учитывая запланированное в проекте закона о Госбюджете на 2017 год увеличение размера минимальной заработной платы до 3200 грн, для обеспечения финансирования первых местных выборов в таких общинах необходимо 364 633,5 тыс. грн.
Кроме того, для подготовки и проведения внеочередных местных выборов в случае их назначения Верховной Радой Украины, финансирование которых осуществляется также за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, необходимы расходы в сумме 14 256,0 тыс. грн.
Исходя из вышеизложенного, Комиссия обратилась в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров Украины относительно увеличения в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" расходов по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 358 889,5 тыс. грн.
Как сообщал УНН, ЦИК разрешил трем общественным организациям иметь наблюдателей на выборах.