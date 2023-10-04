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ЦВК не призначатиме довибори у Раду після смерті нардепа Іванчука

ЦВК не призначатиме довибори у Раду після смерті нардепа Іванчука

Київ • УНН

 • 532718 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Центральна виборча комісія не призначатиме проміжні вибори до Верховної Ради після смерті нардепа Андрія Іванчука, передає УНН.

Деталі

У ЦВК повідомили, що отримали документи про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Іванчука. Він був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатному виборчому окрузі № 88 (Івано-Франківська область).

Як відомо, у цьому випадку виборчим законодавством передбачено, що Комісія має призначити проміжні вибори народного депутата України.

Разом з тим, розглядаючи це питання під час сьогоднішнього засідання, ЦВК зазначила, що частиною сьомою статті 16 Закону України "Про вибори народних депутатів України" передбачено, що протягом п’ятого року повноважень Верховної Ради України поточного скликання проміжні вибори не проводяться.

Цитата

"... Комісія констатувала, що на сьогодні в Україні триває воєнний стан. А відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" проведення виборів, зокрема до Верховної Ради України, заборонено.

За таких умов наразі правових підстав для призначення Комісією проміжних виборів у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, немає. Тому ЦВК взяла до відома факт дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в ОВО № 88, без призначення проміжних виборів у цьому окрузі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

25 вересня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що помер народний депутат України Андрій Іванчук.

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