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ЦИК не будет назначать довыборы в Раду после смерти нардепа Иванчука

ЦИК не будет назначать довыборы в Раду после смерти нардепа Иванчука

Киев • УНН

 • 532717 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Центральная избирательная комиссия не будет назначать промежуточные выборы в Верховную Раду после смерти нардепа Андрея Иванчука, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Детали

В ЦИК сообщили, что получили документы о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Иванчука. Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе № 88 (Ивано-Франковская область).

Как известно, в этом случае избирательным законодательством предусмотрено, что комиссия должна назначить промежуточные выборы народного депутата Украины.

Вместе с тем, рассматривая этот вопрос во время сегодняшнего заседания, ЦИК отметила, что частью седьмой статьи 16 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" предусмотрено, что в течение пятого года полномочий Верховной Рады Украины текущего созыва промежуточные выборы не проводятся.

Цитата

"... Комиссия констатировала, что на сегодня в Украине продолжается военное положение. А в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" проведение выборов, в частности в Верховную Раду Украины, запрещено.

При таких условиях сейчас правовых оснований для назначения комиссией промежуточных выборов в случае досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, избранного в одномандатном избирательном округе, нет. Поэтому ЦИК приняла к сведению факт досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, избранного в ОИО № 88, без назначения промежуточных выборов в этом округе", - говорится в сообщении.

Напомним

25 сентября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что умер народный депутат Украины Андрей Иванчук.

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