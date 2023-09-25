Голова ВР: сьогодні вночі відійшов у вічність нардеп Андрій Іванчук
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук відійшов у вічність, передає УНН.
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"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!" - написав голова парламенту Стефанчук у соцмережі X.
Жахлива новина.
Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук.
Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю.
Вічна пам'ять! pic.twitter.com/3PLJn1Nbr9
Доповнення
Андрій Іванчук - український політик. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт», депутатської групи «Довіра». Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.