Голова ВР: сьогодні вночі відійшов у вічність нардеп Андрій Іванчук

Цитата

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю. Вічна пам'ять!" - написав голова парламенту Стефанчук у соцмережі X.

Жахлива новина.



Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України, депутат 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук.



Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю.



Вічна пам'ять! pic.twitter.com/3PLJn1Nbr9

Доповнення

Андрій Іванчук - український політик. Народний депутат України. Член партії «Народний фронт», депутатської групи «Довіра». Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.