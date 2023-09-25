Глава ВР: сегодня ночью отошел в вечность нардеп Андрей Иванчук
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук отошел в вечность, передает УНН.
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"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!" - написал глава парламента Стефанчук в соцсети X.
Ужасная новость.
Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины, депутат 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук.
Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью.
Вечная память! pic.twitter.com/3PLJn1Nbr9
Дополнение
Андрей Иванчук - украинский политик. Народный депутат Украины. Член партии «Народный фронт», депутатской группы «Доверие». Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.