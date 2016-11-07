ЦВК дозволила трьом громадським оргінізаціям мати спостерігачів на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні, 7 листопада, надала дозвіл трьом громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 18 грудня 2016 року. Про це УНН повідомили в прес-службі ЦВК.
“Комісія надала дозвіл Всеукраїнським ГО “ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА „ОПОРА“ та „Комітет виборців України“, а також ГО „Національна Антикорупційна Платформа“ мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів”, — повідомили у ЦВК.
Окрім того, Комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 6 вересня 2015 року № 230 “Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення та міста Києва), районних у місті Києві виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів”.