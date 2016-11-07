ЦИК разрешила трем общественным оргинизациям иметь наблюдателей на выборах

"Комиссия предоставила разрешение Всеукраинской ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" и "Комитет избирателей Украины", а также ОО "Национальная антикоррупционная Платформа" иметь официальных наблюдателей во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - сообщили в ЦИК.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 6 сентября 2015 № 230 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения и города Киева), районных в городе Киеве избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов".