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Цуренко пробилася до чвертьфіналу тенісних змагань в Акапулько

Київ • УНН

 • 6777 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Друга ракетка України Леся Цуренко продовжила успішні виступи на турнірі серії WTA International в Акапулько (Мексика) з призовим фондом у 250 тис. дол., повідомляє УНН з посиланням на WTA.

Киянці, посіяній під 7-м номером, вистачило 1 години та 17 хвилин для перемоги у протистоянні із австралійкою Аріною Родіоновою (130 у світі) – 6:3, 6:1.

Наша співвітчизниця реалізувала шість з одинадцяти брейкпойнтів проти 2/2 в конкурентки, здійснила 4 ейси проти 1-го в австралійки і припустилася 1 подвійної помилки, у Родіонової - три.

Варто зазначити, що у чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться зі своєї торішньої суперницею по фіналу цього турніру - француженкою Крістіною Младенович, яка займає 14-у сходинку в світовому рейтингу і посіяна в Акапулько під другим номером.

Додамо, що в шести очних протистояннях одразу п'ять перемог - в активі Цуренко.

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