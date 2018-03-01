Цуренко пробилась в четвертьфинал теннисных соревнований в Акапулько

Киевлянке, посеянной под 7-м номером, хватило 1 часа и 17 минут для победы в противостоянии с австралийкой Ариной Родионовой (130 в мире) - 6:3, 6:1.

Наша соотечественница реализовала шесть из одиннадцати брейкпойнтив против 2/2 у конкурентки, совершила 4 эйса против 1-го у австралийки и допустила 1 двойную ошибку, у Родионовой - три.

Стоит отметить, что в четвертьфинале украинская теннисистка встретится со своей прошлогодней соперницей по финалу этого турнира - француженкой Кристиной Младенович, которая занимает четырнадцатое место в мировом рейтинге и посеянная в Акапулько под вторым номером.

Добавим, что в шести очных противостояниях сразу пять побед - в активе Цуренко.